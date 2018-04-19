Европейский парламент утвердил новые меры по борьбе с отмыванием средств в странах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег обновляется уже пятый раз. Одной из причин этого процесса являются теракты, которые в 2015-2016 годах произошли в Париже и Брюсселе. Другая причина - офшорный скандал Panama Papers.

В соответствии с текущим обновлением Директивы, граждане будут иметь право получать информацию о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, а также данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций.

Таким образом депутаты Европарламента планируют открыть доступ к информации для неправительственных организаций и журналистов.

Также было принято решение деанонимизировать криптовалюты и платформы для их обмена. Теперь они должны быть зарегистрированы, как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам ЕС дается 18 месяцев на ее исполнение.

Как писала "Страна" ранее, одна из ведущих мировых компаний, занимающихся майнингом криптовалют планирует в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанции.

Также мы сообщали, что одесский депутат Палпатин задекларировал 3 миллиарда в биткоинах.