НАК "Нафтогаз" подготовил правительству свой вариант изменения цен на голубой топливо. Компания предлагает полностью исключить из цепочки поставок газа газсбыты и взять продажу населению на себя. Об этом пишет агентство Украинские новости.

При этом предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60-65% дороже. Таким образом с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября - до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров. При этом нормы потребления газа должны быть сокращены на 15%, сократятся и объемы газа для расчета субсидий.

В правительстве уже раскритиковали наработки "Нефтегаза" и решили пока не предлагать их на переговорах с МВФ.

Сроки ожидаемого получения очередного транша кредита МВФ в размере $1,9 млрд (конец мая - начало июня) приближаются, а два ключевых условия для его выделения до сих пор окончательно не выполнены.

Закон об Антикоррупционном суде все еще не принят. Однако, по словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, решение парламента по этому вопросу может быть в середине мая.

"Скорее всего, закон об Антикоррупционном суде будет стоять в первую пленарную неделю мая (15-18 мая - ред.)", - сказал Парубий 12 апреля. Хотя еще 10 дней назад он прогнозировал рассмотрение законопроекта в середине апреля. На сегодняшний день комитет по вопросам правовой политики и правосудия обрабатывает около 2 тыс. поправок к документу. Итоговый вариант законопроекта должен учитывать все замечания Венецианской комиссии.

По неофициальной информации, один из двух основных спорных вопросов к документу близок к разрешению. В частности, по словам источников агентства, знакомых с ситуацией, есть основания ожидать, что механизм назначения судей будет согласован с учетом позиции комиссии. Однако до сих пор непонятно, как будет решен вопрос с возможностью оспаривания решений Антикоррупционного суда - или это будет Верховный Суд, или специальная палата в Антикоррупционном суде.

Если ситуация с судом как-то движется, то выполнение условия по пересмотру цены газа для населения и предприятий ТКЭ практически зависло. Правительство продлило действие существующей цены газа до 1 июня. Все ранее предложенные правительством варианты пересмотра цены МВФ отверг. И вот, на фоне относительного затишья переговоров по газовому вопросу, свои предложения по цене газа подготовил НАК "Нафтогаз".

И тут следует напомнить, что еще в середине января премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру энергетики Игорю Насалику узнать у НАК видение перспективы по ценам на газ.

"Запросите, пожалуйста, официальную информацию у "Нафтогаза", а по какой цене он мог бы поставлять нам газ в 2018 году", - сказал премьер, обращаясь к министру.

В "Нафтогазе" не уточняют, являются ли предложения по пересмотру цены газа ответом на просьбу премьера или собственной инициативой в помощь правительству. От каких-либо комментариев агентству по сути этих предложений в НАК также отказались. Однако изданию удалось узнать, какие цены на газ устроили бы госкомпанию.

Согласно презентации, которая имеется в распоряжении агентства, НАК предлагает исключить из цепочки поставок газа населению газсбыты и взять ответственность поставок по спецобязательствам полностью на себя.

"Нафтогаз" поставляет газ согласно потребностям потребителей, выставляет счета и принимает платежи через сеть агентств. Облгазы выполняют функцию технического обслуживания распределительных сетей и счетчиков газа", - говорится в презентации.

НАК предлагает ввести две цены на газ в зависимости от объема потребления - таким образом, вводится понятие "социальный объем потребления" для населения и ТКЭ. Если газ используется в объемах, не выше установленных постановлением №203 от 23 марта 2016 года, а это сейчас 3,3 кубометра на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей водой и 5,4 кубометра без такового, то конечная цена газа для потребителя останется на теперешнем уровне - 6,96 за кубометр (6,96 тыс. грн за тысячу кубометров). При этом нормы потребления предлагается сократить на 15%. Если объем потребления будет превышать соцнорму, разница объемов газа оплачивается по более высокой цене - с июня 2018 года 10,99 тыс. грн (+58%), а с октября 2018 года - 11,47 тыс. грн (+65%) за тысячу кубометров. Фактически цена для населения и промышленности уравнивается. По сути, НАК предлагает использовать такой же подход дифференцирования тарифов, который действует сейчас при оплате за электроэнергию. При грубом подсчете, учитывая 12 млн потребителей газа, "социальный объем" газа может составить до 7 млрд кубометров, а по новым ценам будут продаваться остальные 9 с лишним млрд кубометров газа для населения и ТКЭ.

Презентация НАК датирована 4 апреля, однако в правительстве уже провели ее предварительный анализ и раскритиковали предложения. "Концепция организации прямых поставок газа населению неприемлема для реализации, не может быть принята в данном виде и требует доработки", - говорится в правительственном анализе документа, который имеется в распоряжении Українських Новин. В нем отмечается, что нормы потребления газа снижать невозможно, поскольку они и так маленькие. Также, считают в правительстве, в результате реализации предложенного варианта НАК получит сверхприбыль в размере 26 млрд грн.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина почти в три раза нарастила импорт газа.

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