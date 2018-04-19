Компания "Киевэнерго" приостановила горячее водоснабжение в ряде домов Святошинского, Оболонского, Соломенского и Шевченковского районах в связи с проведением гидравлических испытаний.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 16 по 30 апреля гидравлические испытания теплосетей проводятся от районных котельных "Минская", "Веркон", "Отрадный" и станций теплоснабжения №1 и "Беличи".

На время испытаний и работ по устранению выявленных повреждений отключена горячая вода частично в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах столицы (всего - около 1 тыс. потребителей).

Гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.

Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до +40°С, которая подается в теплосети с повышенным давлением. В связи с этим технологически невозможно испытать теплосети без отключения горячей воды.

Как сообщала "Страна", ранее в Соломенском районе столицы отключат горячую воду. Список улиц.

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