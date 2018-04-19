В субботу, 26 мая - в день проведения финала Лиги чемпионов проезд для болельщиков и аккредитованных лиц в метро и в наземном транспорте Киева будет бесплатным. Решение об этом приняли 19 апреля на пленарном заседании Киеврады.

Решение поддержали 77 депутатов, сообщает пресс-служба КГГА.

УЕФА выплатит компаниям-перевозчикам денежную компенсацию. В дни матчей в Киеве ожидается около 35 тысяч болельщиков. Ранее было заключено соответствующее трехстороннее соглашение.

Предъявив билет, фанаты смогут бесплатно передвигаться не только в метро, но и в наземном транспорте 36 часов, начиная с 00:00 26 мая. А аккредитованные лица не будут платить за проезд целых 7 дней. С 00:00 21 мая по 27 мая включительно. Кроме того, для них также будут курсировать бесплатные автобусные маршруты в Киев из международного аэропорта "Борисполь".

"Все расходы по подготовке и проведению финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА осуществляются в соответствии с механизмом "Combi-tiket". Средства, выделенные УЕФА, распределят между КП "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" в соотношении 75% и 25%", — сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Киеве 26 мая 2018. Это мероприятие совпало и с празднованием Днем города.

Как сообщала "Страна", во время финала Лиги чемпионов в Киеве перекроют центр города. Перекрытие улиц продлится с 20:00 25 мая до 6:00 27 мая.

Напомним, что кубок Лиги чемпионов кроме Киева, побывает еще в пяти городах Украины.