Цифровое сопротивление. Павел Дуров заявил, что Telegram все еще доступен россиянам
Собственник Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов. Об этом сообщает Интерфакс.
"Телеграм продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня", - написал Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" в четверг.
Он отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.
"Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении", - добавил Павел Дуров.
Ранее "Страна" писала о том, что Google запретила использовать свою сеть для обхода блокировок.
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