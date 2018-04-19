Собственник Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов. Об этом сообщает Интерфакс.

"Телеграм продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня", - написал Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

Он отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.

"Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении", - добавил Павел Дуров.

Ранее "Страна" писала о том, что Google запретила использовать свою сеть для обхода блокировок.

Также мы сообщали, что Россия может заблокировать Facebook до конца года.