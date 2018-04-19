В МинВОТ рассказали, когда заработает Донецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция возобновит работу после договоренностей между КП "Вода Донбасса" с Международным Комитетом Красного Креста и миссией ОБСЕ.
Об этом в Twitter сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
По состоянию на 19 апреля станция остается в законсервированном состоянии.
Ранее "Страна" писала, что Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, приостановила работу после обстрела 18 апреля.
Также мы писали, что остатки воды из Донецкой фильтровальной станции по состоянию на 19 апреля поступают в резервуары Авдеевки.
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