58-летний киевлянин убил знакомого в пьяной драке. Мужчину задержали правоохранители, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В Святошинском районе Киева на проспекте Победы в одном из гаражей прохожие увидели тело мужчины. Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили тело 45-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи и травмой головы. Кроме того, полицейские заметили мужчину с окровавленными руками – он оказался хозяином гаража.

Задержанный рассказал, что накануне он выпивал с убитым, который был его знакомым. В процессе разговора между ними возник конфликт, словесная перепалка перетекла в драку, в ходе которой мужчина ударил знакомого ножом в шею и молотком по голове. Теперь, в соответствии со статьей 208 Криминально-процессуального кодекса Украины, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

45-летний потерпевший скончался на месте. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее "Страна" писала, что на улице в центре Киева перекрыли движение из-за поножовщины в салоне троллейбуса.

Кроме того, сообщалось, что после просьбы о сигарете в Голосеевском районе Киева произошла поножовщина.