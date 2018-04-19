Металлический забор возле части Нацгварлии упал на 5 припаркованных автомобилей на ул. Некрасова в Виннице. Об этом сообщает пользователь Facebook Владимира Затайдуха.

Фото: facebook.com

Представители Винницкого полка (часть 3008), который и находится улице Некрасова, отметили, что забор упал в связи с сильными порывами ветра.

"Беседу с владельцами автотранспорта проведено, решение удовлетворяет автовладельцев", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Как сообщили в полиции в Винницкой области, по состоянию на 15:00 владельцы автомобилей в полицию не обращались.

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