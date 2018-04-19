Вечером четверга, 19 апреля в Администрации президента Украины состоится заседание военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно пройдет с участием президента Петра Порошенко.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника журналистов, заседание будет посвящено противодействию информационной агрессии России.

Как сообщала "Страна", в АП назвали "фейком" пленки Онищенко с разговорами Порошенко. Запись касалась экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Отметим, как в БПП прокомментировали скандал с пленками Онищенко, на которых записан Порошенко. Глава фракции БПП в парламенте нардеп Артур Герасимов прокомментировал пленки беглого олигарха Александра Онищенко фейками.

На уточняющий вопрос журналиста: "Вы считаете, что это не аутентичный голос президента?" лидер фракции БПП повторил: "Фейки мы не комментируем".