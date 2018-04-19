В четверг, 19 апреля в Киеве сильные порыва ветра валят деревья и повреждают авто. В частности, паблик "Киев.Оперативны" сообщает, что на улице Выборгской упало дерево.

На ул. Сикорского возле посольства США упал огромный кусок, предположительно, - утеплителя.

К счастью, в обоих случаях никто не пострадал.

На Новоконстантиновской 15\15, через дорогу от бизнес центра "Риальто" ствол рухнувшего дерева упал на Daewoo Sens. Инцидент произошел около 9:00, передает Информатор.

В результате падения на автомобиле погнулась крыша и выбито заднее стекло. В автомобиле на момент падения дерева никого не было, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли представители Киевзеленстроя, которым нужно выяснить, на чьем балансе находится территория, где высажены деревья. Владелец автомобиля рассказал, что понес убытки и намерен добиться компенсации для ремонта.

ул. Сикорского, видео: facebook.com/KyivOperativ

Ул. Выборгская, видео: facebook.com/KyivOperativ

На Новоконстантиновской 15\15, через дорогу от бизнес центра "Риальто" ствол рухнувшего дерева упал на Daewoo Sens. Инцидент произошел около 9:00, передает Информатор.

В результате падения на автомобиле погнулась крыша и выбито заднее стекло. В автомобиле на момент падения дерева никого не было, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли представители Киевзеленстроя, которым нужно выяснить, на чьем балансе находится территория, где высажены деревья. Владелец автомобиля рассказал, что понес убытки и намерен добиться компенсации для ремонта.

Фото: kiev.informator.ua

facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве лист обшивки слетел с нового ТРЦ и рухнул на пенсионерку. На проспекте Победы напротив станции метро "Политехнический институт" порывами сильного ветра сорвало железные листы и перекрытия с нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза".

Напомним, что ГосЧС через суд требует закрыть "Детский мир" на Дарнице.