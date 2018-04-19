Государственная пограничная служба Украины сообщает, что сегодня около 6.00 двое членов судовой команды судна "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается, что в аэропорту "Жуляны" на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось, якобы, двое граждан РФ, которые предъявили на паспортный контроль документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в городе Харьков.

"Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, которые выданы официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины – членов суднокоманды "Норд", которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию", - отмечают пограничники.

Однако, в 15.20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам Украины – членам суднокоманды "Норд", которые предоставили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередную попытку незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд.

Морякам "Норд" в очередной раз предложено обратиться к органам Государственной миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях, отмечает пресс-служба.

По данному факту проинформировано МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд".

Также суд отпустил капитана "Норда", но запретил ездить в Крым.