Басманный суд Москвы признал недействительной сделку между отцом погибшего в 1990 году лидера группы "Кино" Виктора Цоя Робертом Цоем и ООО "Музыкальное право" о передаче компании прав на использование песен музыканта. Об сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать сделку недействительной", - сказал собеседник агентства в суде.

Из материалов следует, что Роберт Цой подал заявление к ООО "Музыкальное право", в котором просил признать сделку о передаче исключительных имущественных прав на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительных смежных прав на исполнение и фонограммы Виктора Цоя недействительной из-за составления договора с нарушением требований законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности.

Также Роберт Цой просил признать сделку по договору о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Цоя недействительной вследствие ее совершения под влиянием обмана.

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