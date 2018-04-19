В четверг, 19 апреля, в центре Киева образовалась большая "тянучка". По состоянию на 17 часов оно не было восстановлено полностью. Об этом сообщает Информатор.

Видео: Youtube.com/Информатор

Такой коллапс случился из-за того, что не работал светофор, а регулировщики не могли справиться с большим потоком авто. Движение сильно осложнено в сторону Льва Толстого и Тараса Шевченко. Кроме этого, по Крещатику проезжал кортеж, из-за которого перекрыли дорогу.

Фото: google.com

Автовладельцы нервничали и сигналили.

Кроме тянучки на Крещатике, очень медленно двигаются автомобили у станций метро "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская".

Как сообщала "Страна", опубликовано видео, как в Киеве троллейбус промчался по встречной полосе.

Мы рассказывали, что опубликованы фото, как в Киеве под асфальт провалился мусоровоз.

Напомним, накануне пробки в Киеве достигли 7 баллов.