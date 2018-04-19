34-летний сын экс-мэра Славянска Нели Штепы Сергей Огарков разыскивается полицией по подозрению в нанесении двум мужчинам телесных повреждений средней степени тяжести. Об этом заявил адвокат Штепы Дмитрий Марченко, сообщает "Укринформ".

Сам инцидент произошел 5 февраля. В этот день Сергей Огарков стал участником драки в подъезде своего дома в Славянске.

13 апреля он должен был явиться в полицию, чтобы получить подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести двум мужчинам. Однако в отделении он так и не появился. На сегодняшний день, по словам Дмитрия Марченко, возле дома Огаркова дежурят полицейские.

Также адвокат Штепы подчеркнул, что, по сообщениям очевидцев, мужчина не участвовал в драке, а разнимал дерущихся мужчин. Кроме того, Дмитрий Марченко сообщил, что Неля Штепа не верит в то, что ее сын может быть виновен, а также называет происходящее психологическим давлением.

На сайте МВД нет данных о Сергее Огаркове в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

После ряда отводов в марте 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

11 апреля Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес на 7 мая подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска.