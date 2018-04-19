В Госпогранслужбе Украины объявили допнабор в ряды спецподразделения "ДОЗОР", который в ряде регионов страны стартует в мае 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для выполнения задач в различных регионах Украины формируются новые отделы специальных действий "ДОЗОР" с местами дислокации в Харькове, Житомире, Львове, Херсоне, Одессе… Уже в мае этого года стартует курс отбора в ряды 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ведомства. Конкурс будет проводиться среди действующих военнослужащих Госпогранслужбы в возрасте до 35 лет в прекрасной физической форме", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что к отбору могут быть допущены и гражданские после успешного прохождения испытаний и подачи документов по заключению контракта для прохождения военной службы.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что во время отбора будут проверяться не только выносливость и физическая подготовка, но и моральная устойчивость и умение работать в команде.

Ранее "Страна" сообщала, что День пограничника в Украине получит новую дату.

Также пограничники будут задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма.