Новым главой Госсовета Кубы - фактическим руководителем государства избран Мигель Диас-Канель. За его кандидатуру проголосовало подавляющее большинство делегатов Национальной ассамблеи Кубы.

Об этом сообщает "Гранма", официальный печатный орган Коммунистической партии Кубы.

57-летний Диас-Канель был единственным кандидатом на пост главы государственного совета. Тайное голосование по его кандидатуре прошло 18 апреля, за него проголосовали 603 из 605 депутатов.

Ранее он занимал должность вице-председателя кубинского Госсовета.

Глава государственного совета — высшая государственная должность на Кубе. С 2008 года ее занимал Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро.

86-летний Рауль Кастро, руководивший Кубой последние десять лет, оставит пост, но сохранит должность главы кубинской Компартии.

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