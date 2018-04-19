В Киеве представители радикальной организации С14 заставили извиняться на камеру работника фастфуда из-за песни, звучавшей внутри киоска.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист С14 Сергей Мазур и опубликовал соответствующее видео.

"Извинения переселенца по сепарскую музыку в центре города. Это второй поход активистов С14. В первый раз "героя" из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом неравнодушные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку о Гиви и Мотороле. Все понял. Такого больше не повторится. Эмоции и слова персонажа говорят сами за себя", - написал он в своем сообщении.

На видео звучит русскоязычная песня проекта Сомали в снегу (российский рэпер Тимур Кузьминых, более известный как Dino MC 47). В тексте песни действительно звучат слова о Гиви и Мотороле, однако в негативном контексте. Из текста песни можно сделать вывод, что это критика происходящих сегодня в России процессов (которые также затрагивают Украину), а совсем не прославление Гиви с Моторолой.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура все-равно будет добиваться в суде обвинительного акта для мертвого Гиви.

Также прокурор не смог доказать в павлоградском суде смерть полевого командира "ДНР" Гиви.