Триумфаторы музыкальной премии YUNA-2018 The Hardkiss представили видео на песню "Мелодія" – третий сингл из нового альбома "Залізна ластівка".

Действие клипа, режиссером которого традиционно стал Вал Бебко, разворачивается в двух плоскостях – на Земле 1950-х, где люди спешат по своим делам, не замечая прекрасного пришельца из будущего, и в космосе, где разворачивается история любви двух астронавтов.

Клип был размещен на Youtube.com 19 апреля и за неполный день собрал более 65 тысяч просмотров.

Видео: Youtube.com/The Hardkiss

"Это история о счастливой любви. Это признание девушки, манифест любимому человеку. Любимый – он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе. Мне очень хотелось передать это в песне, а Валу – показать в клипе. У каждого в жизни своя мелодия. Кто-то еще не нашел ее, он одинок, но ищет, а когда найдет – уйдет в нее с головой, погрузится в этот Космос", – добавляет солистка группы Юлия Санина.

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