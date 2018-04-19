Призер олимпийских игр Анна Ризатдинова путешествует по миру, снимается для журналов и проводит мастер-классы по художественной гимнастике - не разлучаясь с 5-месячным сыном - Ромой.

При этом она воспитывает ребенка без помощи няни, передает "УП Таблоид".

Ризатдинова все чаще показывает сына в сети. "Мое все", - подписала фотографии молодая мама

Гимнастка сейчас где-то около океана. С ней ли рядом ее муж- опальный депутат Александр Онищенко - неизвестно. Вместе пара показывается крайне редко.

Фото: instagram.com/annarizatdinova

Как сообщала "Страна", гимнастка Ризатдинова вышла замуж за нардепа Онищенко.

Анна рассказала, что Александр хороший отец и сам купает сына.

Ранее она рассказала о сыне олигарха Онищенко: "Роман Александрович - копия папы".