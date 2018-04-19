Движение автомобилей по Крымскому мосту откроется через несколько недель. Об этом заявил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов на IV Ялтинском экономическом форуме, сообщает в четверг, 19 апреля, его сайт.

"Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель. Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году", - доложил Аксенов.

Напомним, о возможном запуске движения по мосту в мае, на полгода раньше первоначально заявленного срока, сообщил владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг после посещения президентом России Владимиром Путиным строительства 14 марта 2018 года.

Как сообщала "Страна", правительство аннексированного Крыма на заседании во вторник, 17 апреля, постановил передать в собственность Российской Федерации земельный участок площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла.

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