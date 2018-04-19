Уже несколько дней на территории так называемой "ДНР" наблюдаются перебои с дизтопливом. Несколько дней назад солярка совсем исчезла из донецких АЗС, сегодня появилась, но не на всех заправках.

Об этом сообщают местные жители.

"Проблемы начались с середины месяца. На Мирном дизтопливо окончательно закончилось к 17 апреля. Пришлось полгорода объездить, чтобы купить. Сегодня на большинстве заправок уже ДТ есть", - рассказывает дончанин Николай.

Заправщики пояснили, что вагоны с дизтопливом задержали на таможне в Россией. "Как только было получено разрешение, сразу топливо зашло", - пояснили на АЗС.

Официальные ресурсы сепаратистов, в свою очередь, пишут, что "информация об отсутствии дизельного топлива на автозаправочных станциях ДНР не соответствует действительности".

"Был небольшой пробел с топливом на наших заправках, но на сегодняшний день у нас нет проблем, с дизельным топливом в том числе. Мы стараемся поддерживать месячный запас", - рассказали в "государственном предприятии "Республиканская топливная компания".

Ранее "Страна" сообщала, что Захарченко предложил убрать "таможню" на границе "ДНР" и "ЛНР".

Также в "ДНР" произошел серьезный сбой мобильной связи.