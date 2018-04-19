Суд по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении смертельной аварии в Кривом Роге водителю легковушки перенесли на завтра, 20 апреля.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Днепре. Также он заявил, что расследование этого дела об аварии, унесшей жизни девяти человек, находится под его личным контролем.

Решение о переносе суда, проведение которого было запланирован на 19 апреля в режиме видеоконференции, было принято из-за плохого самочувствия подследственного. Напомним, что после аварии у него обострилось онкологическое заболевание.

По словам Луценко, 20 апреля медики разрешили доставить водителя легковушки в суд под присмотром врачей.

Сторона обвинения настаивает на заключении возможного виновника ДТП под стражу.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге произошло столкновение легкового автомобиля, маршрутки и заводского автобуса, в результате которого погибли девять пассажиров маршрутки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве маршрутка с пассажирами выехала на встречку и протаранила грузовик.

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