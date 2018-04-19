Главной проблемой экономики Украины, на сегодняшний день, является давление многомиллиардного долларового внешнего долга.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"Фактически суммарный долг (Украины - Прим.Ред.) сегодня - $65 с плюсом млрд, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", - заявил премьер.

По его словам, значительная часть долга была накоплена еще до 2014 года, а действующему правительству удалось снизить общее соотношение госдолга к ВВП Украины.

Также он призвал продолжать брать кредиты от МВФ и других международных финансовых организаций.

"На самом деле очень важно, чтобы мы продолжили работу пока что по временной поддержке из-за границы со стороны наших международных партнеров. Это даст возможность нам удерживать нагрузку долговую на государственные финансы, на публичные финансы, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе уменьшать долг", - добавил Гройсман.

Ранее во Всемирном банке заявили, что Украине необходимо за два года найти $18 млрд для погашения долгов.

Как сообщала "Страна", Минфин опубликовал график выплат госдолга до 2045 года. В текущем году долговые платежи составят 327,7 миллиарда гривень, в 2019 – 313,9 миллиарда гривен.

Напомним, что в феврале 2018 госдолг Украины достиг 2 трлн 100 млрд гривен (~ $76,6 млрд).