Боевики сорвали запланированное на 25 апреля разведение сил и средств в поселке Станица Луганская. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, в четверг, 19 апреля, сепаратисты вновь нарушили режим тишины.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), были обстреляны позиции украинской армии с огневых позиций на горе Князь Игорь. По данным штаба, противник применил станковые противотанковые гранатометы. СЦКК сообщила об этом наблюдателям миссии ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК расценивает этот обстрел, как явное нежелание главарей оккупационной администрации РФ выполнять в этом районе требования рамочного решения по разведению сил и средств на линии разграничения сторон", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/ato.news

В штабе добавили, что подразделения сил АТО готовы к началу отвода собственных сил и средств при условии неукоснительного выполнения боевиками требований Минских договоренностей.

Как сообщала "Страна", ранее в Минске договорились о разведении сил в Станице Луганской 10 апреля, если не будет обстрелов, но к 19 апреля оно так и не состоялось.

Ранее в ОБСЕ признали, что ситуация в зоне конфликта на Донбассе далека от стабильной.