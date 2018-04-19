Священников УАПЦ призвали завершать воскресные и праздничные службы молитвой за президента Украины Петра Порошенко и всех, кто способствует принятию решения об официальном признании "Украинской автокефальной церкви".

Об этом говорится в циркуляре от имени предстоятеля УАПЦ Макария, опубликованном на сайте УАПЦ.

Макарий благословил всех архиереев провести расширенные епархиальные советы, на которых донести информацию о решении Архиерейского Собора и Патриаршего Совета от 17 апреля (о подписании обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине – Прим. Ред.), а также рассказать о встрече епископата УАПЦ и Патриаршего Совета с Порошенко.

"Президент (Порошенко - Прим.Ред.) в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за Всесвятейшего Вселенского Патриарха Варфоломея, Священный Синод, президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в циркуляре УАПЦ.

Мы разбирались, как власть готовится создавать поместную Церковь в Украине.

Напомним, что в февраля 2016 представители Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) обратились к власти с жалобой на то, что в Киеве их прихожанам негде собираться на службы.