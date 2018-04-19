Сегодня, 19 апреля, в Ивано-Франковской области в Надвирнянском районе произошла авария с участием маршрутки.

Как сообщает "Галицкий корреспондент", рейсовый автобус курсировал по маршруту Надвирна-Ланчин.

"По предварительным данным, погиб водитель автобуса, четверо пассажиров получили травмы, трое из них – дети. Полиция устанавливает все обстоятельства – было ли столкновение, какова причина аварии", – сообщила изданию пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдик.

Фото: gk-press.if.ua

Обстоятельства и причина аварии выясняются.

Как сообщала "Страна", ранее под Ивано-Франковском пьяный водитель сбил двух полицейских.

Мы также писали, что в Ивано-Франковской области застрявшую на дороге маршрутку вытаскивали трактором.

Ранее сообщалось, что водитель Газели сбил ребенка между школой и детской площадкой в киевском дворе.