В сенате Нигерии неизвестные вооруженные люди похитили символ власти - жезл, который служит церемониальным атрибутом - необходимым для принятия решений.

Об этом сообщает ТСН.

Грабеж произошел в рабочее время, когда сессионный зал нигерийского парламента был заполнен. Не смотря на это, злоумышленники за считанные минуты сумели скрыться с похищенным жезлом.

Заседание парламента Нигерии после кражи приостановили. Работа законодательного органа была восстановлена, когда принесли запасной символ - булаву.

Предположительно, организатором кражи жезла мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.

Видео: youtube.com/Umar Mai sanyi

Видео: youtube.com/Dyna Might

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