США отказали в предоставлении виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси, которые должны были выступить на сцене Линкольн-центра в Нью-Йорке.

Об этом в среду сообщило американское интернет-издание Page Six.

По его данным, решение об отказе было принято американскими властями 10 апреля.

Как отмечает издание, оно может быть связано с тем, что организаторы подали заявление на визу, которая обычно выдается группам артистов, в то время как Смирнова и Тисси планировали выступить на мероприятии Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow ("Сегодняшние звезды встречают звезд завтрашнего дня") индивидуально.

Однако, как отмечает издание, такие визы выдавались артистам, в том числе Смирновой, в прошлом.

Согласно информации, размещеннойна сайте театра Дэвида Коха, который является частью Линкольн-центре, гала-представление Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow, должно состояться вечером в четверг, 19 апреля.

