Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО, в четверг была на экспертизе в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы. Об этом в Facebook сообщила ее помощник Татьяна Проторченко.

"Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда получили вечером накануне). Она, как всегда - несокрушима. Ее сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека. Вместе! Только так побеждают!", - написала Проторченко.

Она не уточнила, о какой именно экспертизе идет речь.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что Шевченковский суд отказал военной прокуратуре в удовлетворении ходатайства о принудительном заборе биоматериалов Надежды Савченко.

Также мы писали, что Савченко не может подать электронную декларацию, поскольку ей для этого нужно поставить электронную подпись, а этого она не может сделать из-за пребывания в СИЗО.