Предоставленные беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко аудиозаписи не заслуживают каких-либо комментариев до тех пор, пока экспертиза не установит, кому принадлежат звучащие там голоса. Такое заявление сделала представитель президента в Верховной Раде, член фракции БПП Ирина Луценко.

Об этом сообщает Интерфакс.

"До тех пор, пока экспертиза не докажет, что это голос того или иного политика, якобы голос того или иного человека – это все является фейком. До момента, пока суд не признает, что это доказательство того или иного голоса, мы считаем, что это фейк", - заявила сегодня Ирина Луценко журналистам в кулуарах парламента.

"Человек (Александр Онищенко - Прим. Ред.) не присутствует в Украине, он не дает показания, потому обсуждать и комментировать что-либо такого плана я отказываюсь", - добавила политик.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликована первая запись из пленок Онищенко с голосом Порошенко.

Также мы сообщали, что нардеп Мельничук разбил нос нардепу Линько после эфира на NewsOne.