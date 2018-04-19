Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак не поддерживает инициативу Кабинета министров о целесообразности отказа от желтого сигнала светофора. Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости. В населенных пунктах - до 50 км / ч. Это увеличивает безопасность на дорогах... В Одесской области после окончания ремонта одной из дорог на следующий день было ДТП, в котором погибло пять человек. В эти дни мы завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога была в более-менее в хорошем состоянии, и уже водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не должно быть. Что касается желтого света, он является необходимым. Я всегда буду поддерживать необходимость зеленой стрелки, она должна подсвечиваться. А желтый свет - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей на развязках", - отметил Новак.

Напомним, во вторник в Кривом Роге на углу улиц Металлургов и Героев АТО произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате ДТП 9 человек погибли и 20 пострадали. Сейчас в больнице находятся 15 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" писала, зачем в Украине хотят запретить желтый сигнал светофора и почему он есть в Европе.