Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что сейчас нет достаточных оснований для внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом глава правительства написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов. Можем за эти полтора года сделать много полезных для страны решений. Если будет принят наш закон о более жестком наказании за подкуп избирателей, у нас есть шанс получить новое качество избранников", - считает Гройсман.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко в Раде назвал основание Москвы опрометчивым решением.

Также мы сообщали, что Гройсман призвал украинцев готовиться к переписи населения в стране.https://strana.ua/news/136440-hrojsman-prizval-provesti-perepis-naselenija-v-ukraine-maksimalno-bystro.html