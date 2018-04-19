Экс-любовник покойного Джорджа Майкла продает вещи певца из-за долгов
Бойфренд покойного Джорджа Майкла Фади Фаваз намерен продать некоторые вещи певца. Деньги нужны ему, по его же признанию, для того, чтобы покрыть расходы на юридическую помощь.
Об этом Фади Фаваз в своем Twitter.
"Это способ выжить", - написал он и добавил при этом, что работать он не намерен.
Фото: twitter.com/fadifawaz
Дело в том, что семья Джорджа Майкла хочет добиться того, чтобы Фаваз покинул дом покойного певца, в котором звездный парикмахер и фотограф сейчас живет. Именно из-за этого между ними случился разлад, вследствие чего Фаваз вынужден был обратиться за помощью к адвокатам.
Кстати, стоимость лондонского особняка певца оценивается почти в шесть миллионов евро, так что интересы обеих сторон понять довольно легко. Впрочем, что именно движет Фавазом в этом деле, не совсем ясно — недавно он писал о том, что собирается отомстить (вот только кому и зачем? - Прим. Ред.).
"Я буду мстить до своего последнего вздоха. Я сделаю все для этого", — написал он в соцсети.
Отношения Фаваза с музыкантом начались в 2011 году и продлились вплоть до его смерти (именно Фаваз первым обнаружил тело скончавшегося певца).
Ранее "Страна" сообщала, что Джордж Майкл умер из-за слабого сердца и жирной печени.
Также Джордж Майкл планировал завести ребенка в 2017 году, - СМИ.