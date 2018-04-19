Бойфренд покойного Джорджа Майкла Фади Фаваз намерен продать некоторые вещи певца. Деньги нужны ему, по его же признанию, для того, чтобы покрыть расходы на юридическую помощь.

Об этом Фади Фаваз в своем Twitter.

"Это способ выжить", - написал он и добавил при этом, что работать он не намерен.

Фото: twitter.com/fadifawaz

Дело в том, что семья Джорджа Майкла хочет добиться того, чтобы Фаваз покинул дом покойного певца, в котором звездный парикмахер и фотограф сейчас живет. Именно из-за этого между ними случился разлад, вследствие чего Фаваз вынужден был обратиться за помощью к адвокатам.

Кстати, стоимость лондонского особняка певца оценивается почти в шесть миллионов евро, так что интересы обеих сторон понять довольно легко. Впрочем, что именно движет Фавазом в этом деле, не совсем ясно — недавно он писал о том, что собирается отомстить (вот только кому и зачем? - Прим. Ред.).

"Я буду мстить до своего последнего вздоха. Я сделаю все для этого", — написал он в соцсети.

Отношения Фаваза с музыкантом начались в 2011 году и продлились вплоть до его смерти (именно Фаваз первым обнаружил тело скончавшегося певца).

Ранее "Страна" сообщала, что Джордж Майкл умер из-за слабого сердца и жирной печени.

Также Джордж Майкл планировал завести ребенка в 2017 году, - СМИ.