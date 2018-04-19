Мелания Трамп в очередной раз оставила в недоумении журналистов, продемонстрировав нежные отношения с мужем Дональдом Трампом на фоне секс-скандала с порно-звездой. Об этом пишет Daily Mail.

17 апреля супруги Трамп принимали в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его супругу Акиэ. Пара была одета в похожей цветовой гамме и выглядела вполне счастливой.

К чете Абэ Дональд и Мелания вышли держась за руки, а 47-летняя первая леди США и вовсе не скрывала своего отличного настроения и встретила гостей улыбкой. Супруги с удовольствием позировали фотографам и в очередной раз доказали, что конфликт в их отношениях остался в прошлом.

Для встречи с премьер-министром Японии и его женой первая леди США выбрала расклешенное миди-платье в черно-белую полоску Carolina Herrera за $3000 и белые лодочки Christian Louboutin.

Фото: dailymail.co.uk

Как сообщала "Страна", Мелания Трамп опубликовала романтичное зимнее фото с мужем. На снимке первая леди и Дональд держатся за руки на фоне заснеженного двора Белого дома.

Отметим, что Трамп признал, что у его жены Мелании нелегкая жизнь.