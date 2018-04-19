Повышение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в Украине может начаться после майских праздников.

Такое мнение высказал глава ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на Украинском инфраструктурном форуме в Киеве в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы прошли согласование на уровне профсоюзов. Получили ответ от ГРС и Минэкономики. Сейчас мы находимся на финальной стадии с несколькими министерствами и я надеюсь, что в мае мы сможем говорить, что решение принято и мы его приведем в действие. Наверное, после праздничного периода", - сказал он.

"Укрзализныця" собиралась с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" отложила первоапрельское повышение цен на билеты.

Дело в том, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался причастными ведомствами

Также "Укрзализныця" пожаловалась на убытки из-за того, что отложила повышение тарифов..