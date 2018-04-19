Чилиец Селино Вильануэва Харамильо, который считался самым пожилым человеком в мире, ушел из жизни в возрасте 121 года.

Об этом сообщает в четверг британская The Guardian.

Он умер накануне в больнице из-за проблем с легкими. Неделей ранее он упал с кровати и сломал три ребра, одно из которых пронзило легкое. Харамильо сделали экстренную операцию и перевели в палату реанимации. Медики строили оптимистические прогнозы и надеялись, что он скоро поправится.

Селино Харамильо родился 25 июля 1896 года, однако официального подтверждения этой информации нет, так как никаких документов, подтверждающих эту дату, не сохранилось.

Издание отмечает, что Харамильо никогда не был женат и что у него нет никаких родственников.

Он будет похоронен в пятницу на кладбище в чилийском городе Меуин.

Фото: theguardian.com

Фото: gerontology.wikia.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле умер Исраэль Кристал - самый старый мужчина на планете Земля.

Также назван вид спорта, который замедляет старость.