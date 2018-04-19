Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Бразилии Фред покинет клуб этим летом после завершения контракта. Интерес к нему проявляют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, но у них появился третий конкурент.

В борьбу за Фреда включился и лондонский Арсенал. Об этом собщает Футбол 1 со ссылкой на английскую газету Express.

Сам футболист еще не определился с тем, где продолжит карьеру, и "канониры" хотят этим воспользоваться, попробовав убедить игрока выбрать именно их клуб.

Важно, что тренер "Арсенала" Арсен Венгер очень хочет видеть полузащитника в своей команде. В клубе уверены, что бразилец будет стабильно играть в основе лондонцев и станет для них важным игроком.

"Арсенал" готов заплатить за Фреда приличные деньги: "канониры" собираются отдать за полузащитника не более 50 миллионов фунтов.

Напомним, Фред выступает в "Шахтере" с 2013 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Фред и Бернард точно уходят из Шахтера.