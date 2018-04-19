Премьер-министр Владимир Гройсман намерен участвовать в очередных выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил 19 апреля во время встречи с представителями региональных СМИ. Его заявление продублировано в микроблоге премьера в Тwitter.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – заявил Гройсман.

Ранее премьер говорил, что не собирается присоединяться ни к одной политической силе на выборах.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман заявил о нехватке полномочий и предложил изменить Конституцию.

Также мы сообщали, что Ирина Луценко рассказала, какие претензии есть у БПП к премьеру Гройсману.