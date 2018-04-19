В Киеве на железнодорожной станции Дарница прямо на платформе 41-летняя женщина родила ребенка.

Об этом сообщает "Железнодорожный портал".

Беременная, у которой начались преждевременные роды, сошла с поезда № 777 Шостка-Киев 17 апреля, в 22:20. Роды приняла дежурная по вокзалу Яна Якименко. Новоявленная "акушерка" поделилась своей историей. По ее словам, оператор сообщил, что из электрички сойдет беременна, у которой отошли воды.

"Ее должна была встретить я, потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так скоро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу", — говорит Яна Якименко.

Яна увидела будущую роженицу, которая медленно шла с тремя тяжелыми сумками. Женщина специально ехала в столицу за две недели до родов. Прошли буквально 20 м, и беременная сказала: "Все, кажется, началось". Чудом дошли до последней скамейки, и ребенок почти сразу родился. К счастью, у мамочки при себе были пеленки, поэтому малыша спеленали.

Помогал и пассажир с опытом партнерских родов. "Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик — и малышка начала дышать, не плакала. Положили девочку матери на живот. За 10 минут приехала скорая", — вспоминает дежурная по вокзалу.

Роженицу зовут Наталья, ей 41 год и это у нее третий ребенок.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянки стали меньше рожать и чаще разводиться.

Также в Украине умирает каждый 5-й из 1000 родившихся младенцев – ЮНИСЕФ.