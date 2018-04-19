Киевское Динамо активно готовится к летнему трансферному окну. Усиление намечено практически во всех линиях, а также продлеваются контракты с перспективной молодежью.

Так, 23-летний защитник киевлян Никита Бурда сегодня, 19 апреля, подписал новый контракт с с динамовцами. Новое соглашение рассчитано на четыре года, передает официальный сайт клуба.

Никита Бурда подписал новый контракт, фото: fcdynamo.kiev.ua

"Очень рад, эмоции только положительные. Много работал ради того, чтобы играть в основном составе Динамо. Всегда отдавал и буду отдавать все силы ради команды, готов биться ради достижения результата. Играя за Динамо, уверен, буду с каждым днем ​​прогрессировать, и надеюсь вырасти в хорошего защитника", – сказал футболист после того, как все подписи под официальными документами были поставлены.

Отметим, что в нынешнем сезоне Никита Бурда провел во всех турнирах за Динамо 10 матчей (7 в чемпионате Украины, 1 - в Кубке Украины, два - в Лиге Европы), в которых забил 2 мяча.

Ранее "Страна" сообщала, что Мбокани рассказал, при каких условиях он останется в Динамо.