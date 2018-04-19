Экс-главком Вооруженных сил Украины Юрий Ильин считает, что бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов и бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх незаконно отстранили его от должности в конце февраля 2014 года.

Об этом он сказал во время дачи показаний в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича в режиме видеоконференции из Крыма, пишет "Интерфкс-Украина".

"28 февраля, находясь в госпитале, я узнал из СМИ, что меня отстранили от исполнения обязанностей начальника Генерального штаба. Мне было понятно, что это решение было политически мотивированным. Более того, оно было принято с грубейшим нарушением Конституции Украины, которая четко определяет, что и.о. президента не имеет полномочий и права снимать и назначать командование Вооруженных сил Украины", - сказал Ильин.

Он заявил, что Тенюх, отстранив его от руководства Вооруженными силами, отстранив командующего ВМС Украины, начальника штаба ВМС, "обезглавил группировку украинских войск в Крыму", и "тем самым совершил должностное преступление".

Экс-главком ВСУ также сообщил, что несколько раз связывался в тот период с Януковичем, который интересовался сложившейся в Крыму и стране обстановкой. "Президент поставил мне задачу проинформировать военное руководство НАТО о том, что произошло в Украине. Он сказал, что, к сожалению, мирные договоренности, подписанные 21 февраля, были сорваны оппозицией", - отметил свидетель.

Ильин сообщил, что о подготовке письма В.Януковича президенту РФ Владимиру Путина от 1 марта 2014 года он узнал от самого экс-президента. "1 марта Виктор Янукович мне позвонил, говорил о том, что ситуация на юго-востоке Украины начинает выходить из-под контроля. Он проинформировал меня о том, что собирается обратиться к президенту России Путину с просьбой безотлагательно начать консультации, изучив возможности введения полицейской или миротворческой миссии. Он спрашивал мое мнение, как военного человека", - рассказал он.

Ильин является бывшим командующим ВМС Украины (27 июля 2012 года – 18 февраля 2014 года), экс-главкомом Вооруженных сил Украины (19-28 февраля 2014 года).

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