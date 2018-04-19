Томос (указ предстояталя) о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине станет актом восстановления исторической справедливости, ведь христианская вера из Константинополя пришла через Киев. Такое заявление сделал сегодня президент Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде.

"Этот долгожданный Томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", - отметил президент.

Как заявил гарант, долгожданный Томос еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, которые "будут наконец едины и перестанут делиться на якобы канонических и якобы неканонических".

Напомним, Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии Православной церкви в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле прокомментировали идею украинской автокефалии.