В Москве неизвестные угнали две элитные иномарки, принадлежащие светской львице и бизнесвумен Надежде Оболенцевой.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство "Москва".

"В неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 г., в Гранатном пер. неизвестный неправомерно завладел автомобилями Rolls-Royce Ghost стоимостью 16,5 млн руб. и Mercedes-Benz Viano стоимостью около 3,2 млн руб.", - говорится в официальном сообщении столичной полиции.

В среду, 18 апреля текущего года, полиция возбудила уголовное дело Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

Ранее "Страна" сообщала о легендарном автоугонщике Wasp Killer: "При помощи моего ретранслятора в Киеве украли "Toyota" у Саакашвили".

Также в Раде хотят жестче наказывать за угон дорогих машин и использование электроники для их взлома.