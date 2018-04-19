Этот сезон выдался сверхудачным для Александра Зинченко, полузащитника сборной Украины и английского Манчестер Сити. Он провел семь матчей в составе "горожан" и получит, таким образом, золотую медаль чемпионата Англии, самой сложной футбольной лиги в мире.

И по условиям контракта, Манчестер Сити выплатит теперь определенный бонус российскому футбольному клубу Уфа, где Зинченко играл до переезда на Туманный Альбион.

"Вознаграждение "Уфа" получит, оно небольшое, но оно есть. Подробностей пока сообщать не будем", - заявил генеральный директор российской команды Шамиль Газизов агентству РИА Новости.

Напомним, что Александр Зинченко, в июле прошлого года подписал пятилетний контракт с Манчестер Сити, после чего провел сезон в голландском ПСВ (17 игр) на правах аренды.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинченко рассказал о магии Гвардиолы.