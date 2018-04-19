Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами данной организации.

Об этом сообщают "Новости Армении".

Соглашение Армения - ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе, а парламент Армении его ратифицировал 11 апреля. Это соглашение должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Арменией и ЕС от 1999 года, срок действия которого истек в 2009 году и ранее постоянно продлевался.

Напомним, что в Армении протестующие против Саргасяна блокируют здание правительства.

Как сообщала "Страна", полиция Армении предупредила протестующих, что может применить оружие.