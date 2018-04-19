Укравтодор полностью откажется от ямочного ремонта дорог в 2020 году. Такое заявление сделал глава ведомства Славомир Новак на третьем инфраструктурном форуме в Киеве. Об этом пишет LIGA.net.

По словам Новака, Укравтодор сосредоточится на проведении капитального ремонта, реконструкции и строительстве дорог.

"Это стратегическое направление Укравтодора", - добавил Славомир Новак.

Кроме того, чиновник заверил, что в течение пяти лет Укравтодор направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн.

В частности, в 2018 году запланированы расходы в 33,5 млрд, в 2019 году - в 45 млрд грн.

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