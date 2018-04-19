Украина возмущена намерениями российской власти в Крыму передать в федеральную собственность РФ части территории острова Тузла и призывает мировое сообщество не признавать этот факт.

Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), размещенном на сайте министерства.

"17 апреля оккупационные власти Крыма объявили о намерении передать в федеральную собственность Российской Федерации территории острова Тузла площадью 6530 кв.м.… МинВОТ отмечает незаконность таких действий оккупационных властей, которые противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву, поскольку по всем международным нормам и документам Крым остается неотъемлемой частью Украины", - говорится в заявлении ведомства.

В МинВОТ напомнили, что статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинский референдум решает вопросы об изменении территории Украины.

"МинВОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о.Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежения положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права", - подчеркивается в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что половину острова Тузла в Крыму передали властям РФ для строительства моста.

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