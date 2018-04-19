Создание автокефальной поместной церкви в Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви.

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил Песков журналистам.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. Решение Синода Константинопольской церкви об этом может быть принято до 28 июля. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

Ранее "Страна" сообщала о УПЦ ПП. Как власть готовится создавать поместную Церковь в Украине.

Также Рада поддержала обращение Порошенко к Патриарху Варфоломею об автокефалии.