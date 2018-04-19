55-летний голливудский актер Том Круз не виделся с родной дочерью больше четырех лет.

Об сообщает Life & Style Magazine со ссылкой на источник, приближенный к бывшей супруге актера Кэти Холмс.

По данным СМИ, актер перестал общаться с бывшей женой, поскольку она отказалась ходить с ним в церковь саентологии. Свою дочь Сури он также не хочет видеть, якобы из-за того, что она придерживается другой веры.

"Если бы он захотел, он бы запросто встретился с дочерью. Дорога к Сури отнимет всего 30 минут его времени. Это только добавило бы несколько часов к его напряженному графику", - сказал собеседник издания.

Фото: google.com.ua

Напомним, что Том Круз хочет бросить саентологию ради дочери.

Как сообщала "Страна", появилось видео трюка, во время которого Том Круз сломал лодыжку.