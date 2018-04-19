Вчера, 18 апреля, в Швейцарии скончался швейцарский бизнесмен Энди Рис, владелец велокоманды BMC Racing и футбольного клуба Янг Бойз, который выбил киевское Динамо из Лиги чемпионов в этом сезоне.

О смерти сообщил официальный сайт Янг Бойз.

Энди Рис скончался, фото: bscyb.ch

Энди Рис умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни в клинике Цюриха.

С 2000 по 2006 год бизнесмен финансировал команду Phonak, которая была закрыта после допингового скандала с американским велогонщиком Флойдом Лэндисом. В 2007 году Рис создал команду BMC Racing, в ее составе австралиец Кэдел Эванс в 2011 году выиграл Тур де Франс.

Футбольная команда Янг Бойз в настоящее время лидирует в чемпионате Швейцарии и может впервые за 32 года завоевать чемпионский титул. За шесть туров до завершения турнира Янг Бойз имеет преимущество в 11 очков над ближайшим преследователем.

Ранее "Страна" сообщала, форвард Мбокани рассказал, при каких условиях он останется в Динамо.